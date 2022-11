Elon Musk diz que Apple ameaçou retirar o Twitter da App Store

O bilionário CEO do Twitter e da Tesla também disse que a Apple estava pressionando o Twitter sobre as demandas de moderação de conteúdo edit

(Reuters) - Elon Musk acusou a Apple Inc (AAPL.O) de ameaçar bloquear o Twitter Inc de sua loja de aplicativos sem dizer o motivo em uma série de tweets na segunda-feira que também diziam que a fabricante do iPhone havia parado de anunciar na plataforma de mídia social .

O bilionário CEO do Twitter e da Tesla também disse que a Apple estava pressionando o Twitter sobre as demandas de moderação de conteúdo.

A ação, não confirmada pela Apple, não seria incomum, já que a empresa aplica rotineiramente suas regras que levaram à remoção de aplicativos como Gab e Parler, populares entre os conservadores americanos.

O Parler foi restaurado pela Apple em 2021 depois que o aplicativo atualizou seu conteúdo e práticas de moderação, disseram as empresas na época.

"A Apple praticamente parou de anunciar no Twitter. Eles odeiam a liberdade de expressão nos Estados Unidos?", disse Musk, que fechou o Twitter por US$ 44 bilhões no mês passado.

Mais tarde, ele marcou a conta do Twitter do CEO da Apple, Tim Cook, em outro tweet , perguntando "o que está acontecendo aqui?"

Musk também disse "sim" em resposta a uma pergunta do usuário sobre se a Apple estava ameaçando a presença do Twitter na App Store ou fazendo exigências de moderação.

A Apple não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários.

A empresa mais valiosa do mundo gastou cerca de US$ 131.600 em anúncios no Twitter entre 10 de novembro e 16 de novembro, abaixo dos US$ 220.800 entre 16 e 22 de outubro, uma semana antes de Musk fechar o acordo com o Twitter, segundo a empresa de medição de anúncios Pathmatics.

Uma lista crescente de empresas, da General Mills Inc (GIS.N) à montadora de luxo Audi of America, interrompeu ou interrompeu a publicidade no Twitter desde a aquisição.

Musk, que se autodenomina absolutista da liberdade de expressão, disse no início deste mês que o Twitter teve uma queda "maciça" na receita e culpou grupos ativistas por pressionar os anunciantes. As vendas de anúncios respondem por cerca de 90% da receita do Twitter.

A plataforma restabeleceu nos últimos dias a conta do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, bem como da comediante Kathy Griffin e da deputada da Câmara dos EUA, Marjorie Taylor Greene.

A reintegração de Trump levou uma coalizão de ativistas de direitos civis a dizer na semana passada que estavam pedindo aos anunciantes do Twitter que fizessem declarações sobre a retirada de seus anúncios da plataforma.

Em uma apresentação para anunciantes em maio, algumas agências de publicidade e marcas já estavam céticas sobre as preocupações de que Musk reduziria a moderação de conteúdo e a proteção de segurança na plataforma.

