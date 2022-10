Elon Musk faz nova proposta pelo Twitter, ações sobem 15% e são suspensas

Apoie o 247

247 - O empresário Elon Musk, homem mais rico do mundo, fez uma nova proposta ao Twitter nesta terça-feira (4), pelo preço da oferta original de US$ 54,20 por ação, segundo pessoas familiarizadas com o assunto, publicou a agência de notícias Bloomberg.

Logo após o anúncio, as ações do Twitter (TWTR34) tiveram uma disparada de 15% na Bolsa de Valores de Nova York e em seguida a negociação do papel foi suspensa.

Dono de uma fortuna de US$ 235,7 bilhões, Musk começou a demonstrar seu interesse pela plataforma em abril deste ano. No começo do ano, antes dessas especulações, a ação da rede social custava US$ 42,66. Depois de o empresário fazer uma oferta de compra, as ações foram catapultadas para US$ 51. Mas quando Musk desistiu do negócio, em julho, elas caíram para US$ 32. Hoje estão em US$ 43,9.

Musk havia desistido da compra alegando que o Twitter não havia especificado quantos de seus usuários eram falsos. Ele queria provas de que menos de 5% dos perfis se enquadravam nessas condições, segundo informações divulgadas pela empresa. Musk acreditava que o percentual de fakes era de 10%. O Twitter processou Musk por entender que o cancelamento do acordo era "inválido e ilícito".

O destino da compra e venda estava previsto para ser definido na Justiça a partir de 17 de outubro. No começo de setembro, acionistas do Twitter aprovaram a venda definitiva da empresa a Musk.

