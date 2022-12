Elon Musk ordena retirada do Twitter de ferramenta de prevenção ao suicídio

Apoie o 247

(Reuters) - O Twitter removeu nos últimos dias uma ferramenta que promove linhas diretas de prevenção ao suicídio e outros recursos de segurança para usuários que procuram determinado conteúdo, de acordo com duas fontes com conhecimento do assunto. As fontes disseram que Elon Musk determinou a retirada da ferramenta.

A ferramenta, chamada de #ThereIsHelp, exibe no topo de resultados de buscas específicas contatos para organizações de apoio em muitos países relacionadas à saúde mental, HIV, vacinas, exploração infantil, Covid-19, violência de gênero, desastres naturais e liberdade de expressão.

Representantes do Twitter e de Musk não comentaram o assunto.

A organização norte-americana AIDS United, que era promovida pela hashtag #ThereIsHelp, e o grupo iLaw, que apoia liberade de expressão na Tailândia, disseram à Reuters nesta sexta-feira que o fim da ferramenta foi surpreendente.

A AIDS United disse que uma página da web vinculada ao recurso do Twitter atraiu cerca de 70 visualizações por dia até 18 de dezembro. Desde então, atraiu 14 visualizações no total.

Eirliani Abdul Rahman, que estava recentemente no grupo consultivo de conteúdo do Twitter que foi dissolvido, disse que o desaparecimento de #ThereIsHelp é "extremamente desconcertante e profundamente perturbador."

Mesmo que tenha sido apenas temporariamente removido para dar lugar a melhorias, "normalmente você estaria trabalhando nisso em paralelo, não iria removê-lo", disse ela.

