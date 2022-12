Elon Musk promete revelar como Twitter censurou reportagens sobre filho de Biden

Apoie o 247

Da Bloomberg – Elon Musk anunciou o lançamento de e-mails executivos do Twitter Inc. que exploram parte do debate interno na rede social sobre uma decisão polêmica em 2020 de restringir o acesso a um artigo do New York Post sobre um laptop supostamente de propriedade de Hunter Biden.

O escritor Matt Taibbi postou uma série de tweets e imagens do que ele disse serem mensagens e e-mails internos do Twitter vazados, sem dizer como os obteve. O bilionário Musk, que assumiu o Twitter no final de outubro, no início desta semana começou a provocar a publicação de informações que chamou de “Arquivos do Twitter”, como parte de uma série de tweets recentes alegando defender a liberdade de expressão e acusando a antiga administração da empresa – e anunciantes como a Apple Inc. – de se opor a ela.

