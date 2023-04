Elon Musk reage com uma exclamação ao pedido de ‘socorro’ de Nikolas sobre PL das Fake News

Dono do Twitter respondeu a publicação do deputado federal Nikolas Ferreira, que pediu 'socorro' ao bilionário edit

247 - O bilionário Elon Musk, proprietário do Twitter, manifestou-se nesta terça-feira (25) sobre o Projeto de Lei das Fake News, no mesmo dia em que a Câmara dos Deputados iniciou a urgência do projeto que regula as redes sociais.

O empresário reagiu com uma exclamação à uma publicação do deputado federal bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG), que pediu socorro a Musk afirmando que a Câmara está ‘prestes a expulsar as plataformas de mídia social do país, dizendo que a liberdade de expressão está sob ataque severo”

"A liberdade de expressão está sob ataque severo. O Projeto de Lei da Censura é patrocinado por um membro do partido Comunista; não podemos deixar o Brasil virar China!", continua a mensagem do deputado.

A urgência, aprovada por 238 votos a 192, acelera a tramitação da proposta e permite votação direta em plenário, sem passar por outras comissões.

O Projeto de Lei em discussão estabelece uma série de obrigações para provedores de redes sociais e aplicativos de mensagens, incluindo a moderação de conteúdo. No entanto, os opositores ao governo argumentam que o projeto pode ser usado para censurar e cercear a liberdade de expressão. O relator do texto, Orlando Silva (PC do B-SP), se reuniu com líderes partidários para ouvir sugestões e planejar apresentar um novo parecer nesta quinta-feira (27). Um acordo feito em reunião de líderes partidários espera que o mérito do texto seja votado na próxima terça-feira (2).

A aprovação da urgência do Projeto de Lei das Fake News ocorreu apesar da pressão das big techs, incluindo o Twitter de Elon Musk. Alguns políticos e ativistas argumentam que a lei é necessária para combater a desinformação e acompanhada de notícias falsas nas redes sociais. Outros, no entanto, temem que a lei seja utilizada para suprimir a liberdade de expressão e silenciar a oposição política. O debate em torno do Projeto de Lei das Fake News deve prosseguir nas próximas semanas, à medida que a proposta avança na Câmara dos Deputados.

