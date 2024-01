Elon Musk sugere sentir tesão por Milei

Apoie o 247

247 - O bilionário Elon Musk, dono do X, postou em seu perfil na rede social a imagem de uma relação sexual em que o homem assiste ao discurso de Javier Milei em Davos, sugerindo atração sexual pelo presidente argentino ultradireitista. "Tão quente rs", escreveu o empresário.

Durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, Milei afirmou nesta quarta (17) que "o Ocidente está em perigo por causa de ideias socialistas". De acordo com o argentino, "países que deveriam defender o liberalismo, a defesa da propriedade, a liberdade, estão abrindo as portas para o coletivismo".

"Dizem que o capitalismo é mau por ser individualista e que o socialismo é bom por ser coletivista. A ideia de justiça social é injusta porque é violenta, e é injusta porque o Estado se financia com impostos", acrescentou.

So hot rn pic.twitter.com/K4YjoWmS8i January 18, 2024

