Em 2014, Surita propôs a criação da ONG "Pau sem Fronteiras", para adolescentes ucranianas durante a guerra (vídeo)

247 - Na semana passada, o mundo acompanhou as declarações do deputado Arthur do Val, o "Mamãe Falei", e sua disposição em promover turismo sexual em meio ao conflito envolvendo a Rússia e a Ucrânia. No entanto, não é a primeira vez que um brasileiro atua como um predador sexual ao citar as ucranianas.

O ano era 2014 e Emílio Surita recebia no programa "Pânico" o chef de cozinha Henrique Fogaça. Naquele momento, ocorriam os primeiros conflitos diretos entre os dois países.

O apresentador aproveitou a resposta do convidado sobre ações sociais para relevar que criou uma ONG intitulada "Pau sem Fronteiras". "Nós colhemos meninas ucranianas de 17, 18, 19 anos. Nós damos até uma casa para elas", explicou Surita.

As gargalhadas tomaram conta do estúdio e Fogaça indagou: "São bonitas as meninas?"

São meninas sofridas, carentes. Por isso temos a nossa ONG, a 'Pau sem Fronteiras'. São meninas órfãs, precisamos ajudar", respondeu Surita.

Animado com o assunto, Fogaça prontamente respondeu: "então eu quero ajudar".

Surita então propôs que o chef fosse cozinhar para as jovens da ONG imaginária e ressaltou que o espaço é exclusivo para homens.

