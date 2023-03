Em busca de audiência, CNN Brasil passa a pautar polícia e BBB para cobrir rombo milionário

Mudança ocorreu em novembro, quando o vice-presidente de Jornalismo assumiu o comando da produção de conteúdo do canal, simultaneamente à demissão de 120 profissionais edit

247 - A CNN Brasil teve que lidar com o desafio de aumentar sua audiência após um prejuízo de mais de R$ 330 milhões nos seus três primeiros anos, resultando na demissão de 120 funcionários. A única solução para aumentar a receita e sair do vermelho é por meio da publicidade. Por isso, o canal de notícias está abrindo espaço para notícias policiais e até mesmo o reality show Big Brother Brasil, da Globo.

Segundo reportagem do Na Telinha, para equilibrar suas contas mensais, a CNN Brasil está passando por um processo de "popularização" para expandir sua audiência além da elite política e econômica do país.

Ainda de acordo com a reportagem, há dez meses, o canal era apresentado no mercado como uma "boutique de notícias" e ignorou uma operação policial que resultou na morte de 23 pessoas na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, que foi destaque naquele dia em todos os portais e jornais. Hoje, a CNN Brasil apresenta notícias até mesmo sobre assaltos flagrados por câmeras de segurança.

“A mudança ocorreu em novembro, quando o vice-presidente de Jornalismo, Leandro Cipoloni, assumiu o comando da produção de conteúdo do canal, simultaneamente à demissão de 120 profissionais, entre eles os âncoras Monalisa Perrone e Sidney Rezende e a então CEO, Renata Afonso”, destaca trecho da reportagem.

