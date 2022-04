Em crise, até irmã de Fustão deixa o programa na Band

Apoie o 247

247 - Irmã de Fausto Silva e diretora de seu programa, Leonor Corrêa deixou o Faustão na Band. Sua saída se dá em um momento em que o programa passa por uma crise em seus bastidores. Seis bailarinas foram demitidas nesta semana. Além disso, o faturamento está abaixo do esperado pela emissora, bem como sua audiência --interferindo diretamente nas vendas comerciais. A Band nega. A reportagem é do portal Notícias da TV.

Em comunicado enviado ao Notícias da TV, a Band diz que Leonor será diretora de um novo núcleo, que vai cuidar do acervo da emissora e produzir documentários, séries e dramaturgia. Leonor Corrêa está na Band desde junho de 2021, e implementou o programa diário de seu irmão quando ele ainda não podia pisar na sede da emissora, no Morumbi, devido a sua saída litigiosa da Globo.

Atualmente, o Faustão na Band passa por uma grande crise. Nos últimos dias, segundo o site TV Pop, a direção do programa mandou seis bailarinas embora: Taís Moraes, Stella Abreu, Sabrina Scherer, Inaê Barros, Késsia Luiza e Tainá Moraes. O balé ficará desfalcado até o final do concurso que a emissora promove para achar novas bailarinas. As demissões causaram comoção internamente.

