Em editorial, Estadão cobra do Congresso instalação da CPI da Pandemia e aponta "irremediável impostura" de Bolsonaro

Em editorial, o jornal O Estado de S.Paulo cobra do Congresso a abertura da CPI da Pandemia e aponta um "comportamento desidioso da dupla Bolsonaro e Pazuello". A postura dos dois são "determinantes para transformar o que seria uma profunda crise sanitária neste horror inominável", acrescenta. Também critica o que chama "irremediável impostura" de Jair Bolsonaro edit

247 - Em editorial, o jornal O Estado de S.Paulo afirma que não faltam "razões para que o Poder Legislativo exerça uma de suas principais prerrogativas constitucionais, a de fiscalizar o Poder Executivo. De longe, uma CPI é um dos instrumentos mais graves do sistema de freios e contrapesos, mas gravíssima é a tragédia que se abateu sobre o País".

"Não é remota a possibilidade de que as atuações do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, tenham sido determinantes para transformar o que seria uma profunda crise sanitária neste horror inominável. Um inquérito parlamentar para apurar responsabilidades, pois, é mandatório", diz.

De acordo com o jornal, "é duro constatar que, a ser mantido o comportamento desidioso da dupla Bolsonaro e Pazuello, a Nação está mais próxima de prantear 300 mil vidas perdidas para o novo coronavírus em poucas semanas do que de ver o arrefecimento da crise no País".

"Em sua irremediável impostura, o presidente aludiu a supostos 'efeitos colaterais' das máscaras que teriam sido 'evidenciados' por um 'estudo' cujos autores não conseguiu sequer nominar. De quebra, voltou a criticar as medidas de distanciamento social adotadas nos Estados para evitar o iminente colapso do sistema de saúde", acrescenta.

