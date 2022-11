Em editorial, Estadão desqualifica o PL: "Não é desta oposição que o País precisa"

Apoie o 247

247 - O jornal O Estado de S.Paulo publica neste sábado (12) editorial em que critica severamente o PL por anunciar uma oposição que não corresponde aos interesses e necessidades do país.

"O anúncio, feito pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, de que a legenda – que, em 2023, terá as maiores bancadas na Câmara (99 deputados) e no Senado (14 senadores) – será oposição ao governo Lula deveria representar, a princípio, uma excelente notícia para o País. Ao mesmo tempo, o candidato do PL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, teve mais de 58 milhões de votos no segundo turno. Ou seja, pelos resultados obtidos nas eleições de 2022, a legenda de Valdemar Costa Neto estaria mais que qualificada a liderar e organizar a oposição ao governo petista a partir do ano que vem", diz o editorial, para em seguida condenar a atitude de Costa Neto por ter-se esquivado de reconhecer o resultado das eleições presidenciais, "como se a lisura das eleições não tivesse sido atestada pela Justiça Eleitoral"

Para o Estadão, o presidente do PL "flerta abertamente com atitudes antidemocráticas e antirrepublicanas, o que é inadmissível".

O editorial desqualifica a oposição do PL a Lula: "Não serve rigorosamente para nada de bom uma oposição golpista".

O jornal também assinala que a aliança do PL com Jair Bolsonaro "é meramente eleitoreira".

"É desolador para o País que o maior partido do Congresso admita, sem nenhum rubor, que fará uma oposição golpista e meramente eleitoreira", sublinha o Estadão.



