Em editorial, Folha admite fracasso da terceira via

247 - O fracasso da terceira via foi confirmado com os acontecimentos desta quinta-feira (31) no processo pré-eleitoral. A Folha de S.Paulo foi obrigada a reconhecer o fenômeno em editorial publicado nesta sexta-feira (1/4). "O recuo do ex-juiz Sergio Moro na disputa pela Presidência da República em outubro e a comédia de erros encenada pelo tucano João Doria para manter-se na corrida pelo Planalto acentuam a contraposição entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL)", diz o editorial.

O jornal acentua que "a expectativa de mau desempenho estimula a defecção e subtrai apoio dos desafiantes, o que por sua vez reforça a polarização".

O editorial destaca que o ex-juiz suspeito condenado pelo STF pelas irregularidades que cometeu à frente da Operação Lava Jato se ajustou "docilmente a conveniências mesquinhas da política".

João Doria, pré-candidato do PSDB, também é criticado no editorial: "saiu desse episódio rocambolesco" inspirando "ainda menos confiança do que o que nele entrou, marcando 2% no Datafolha".

