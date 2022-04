Em editorial, jornal O Globo repudia declaração de Eduardo Bolsonaro sobre tortura à jornalista Miriam Leitão

Jornal diz que a manifestação do deputado deve ser repudiada com toda a veemência edit

247 - “Foi repugnante, ofensiva e absolutamente inaceitável a manifestação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) que fez referência à tortura sofrida pela jornalista Miriam Leitão, colunista do Globo, durante a ditadura militar”, diz o texto.

O editorial destaca que a tortura sofrida pela jornalista enquanto estava grávida foi um dos episódios mais cruéis da vida dela.

“A manifestação do deputado deve ser repudiada com toda a veemência. É incompatível não apenas com o que se espera de um detentor de mandato popular, mas sobretudo com a decência e o respeito humanos. Merece, além do repúdio firme, providências das instituições obrigadas constitucionalmente a zelar pelo Estado de Direito".

No legítimo exercício da liberdade de expressão, a jornalista tinha afirmado que Jair Bolsonaro é “inimigo confesso da democracia”.

