Em editorial, The Guardian diz que Bolsonaro é um perigo para os brasileiros

Ao contrariar orientações da Organização Mundial da Saúde, decisões de governadores e do seu próprio ministro da Saúde, Jair Bolsonaro está destruindo as tentativas do país para conter a disseminação do coronavírus edit

247 - "Grande parte do Brasil está fechada. Governadores impõem quarentenas rigorosas. O ministro da Saúde pede às pessoas que fiquem em casa, alertando que, a menos que a transmissão seja reduzida, o sistema de saúde entrará em colapso até o final de abril. Até gangues de traficantes fecham favelas para impedir a disseminação do coronavírus. Enquanto isso, um cidadão desrespeita as restrições e sai para passear no mercado local. Facebook e Twitter removem suas postagens por divulgar remédios não comprovados e atacar o distanciamento físico. Um homem normalmente não pode causar muitos danos. Infelizmente, este pode, é o presidente", escreve o prestigiado jornal britânico The Guardian.

"A ascensão de Jair Bolsonaro sempre foi assustadora, e seu histórico desde que assumiu o poder no ano passado - com ataques a direitos humanos, minorias, artes e destruição da Amazônia - tem sido vergonhoso. Sua resposta ao coronavírus atingiu novas profundezas. Terá que responder por seus erros e complacência quando a pandemia terminar".

[...] "Conhecer e cumprimentar seus cidadãos em Brasília no último final de semana foi duplamente irresponsável, dado seu contato próximo com casos conhecidos de coronavírus: o perigo não é apenas as mensagens que ele enviou, mas o risco físico que ele pode representar para os outros", destaca The Guardian.

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso