Em guerra com a Globo, Record dedica 71 minutos de ataques em oito dias seguidos

247 - A TV Record tem deflagrado uma verdadeira guerra contra o Grupo Globo e os irmãos Marinho. Segundo o jornalista Mauricio Stycer, colunista do UOL, desde domingo (13) já foram 71 minutos de reportagens dedicadas, nas quais a empresa e seus donos são acusados de uma lista de crimes.

"As reportagens trataram de acusações de sonegação fiscal, suposto envolvimento com corrupção no futebol, um certo 'pacto com Sergio Cabral' para transmissão dos Jogos Olímpicos de 2016, importação de cavalos de competição, imóveis de luxo que estariam em situação irregular e negócios com doleiros", escreve o jornalista.

Outro tema de reportagens da emissora do bispo Edir Macedo é a delação do doleiro Dario Messer, "o doleiro dos doleiros", que afirmou ao Ministério Público Federal que, durante a década de 90, entregou "em várias ocasiões" quantias entre US$ 50 mil e US$ 300 mil a integrantes da família Marinho.

