Em meio à tragédia de São Sebastião, Josias de Souza ataca Lula

247 - Em sua coluna publicada no portal Uol, o jornalista Josias de Souza critica o presidente Lula por ter a conduta que se espera de um Presidente da República e se apresentar pessoalmente para prestar solidariedade e colocar o governo federal à disposição dos municípios para socorrer as vítimas e amparar as vítimas.

"Lula foi rápido na turbina. Confirmadas as primeiras 36 mortes no litoral norte de São Paulo, interrompeu as férias na Bahia, tomou o avião e sobrevoou São Sebastião, 'epicentro' do dilúvio. Antes, mostrou-se solidário nas redes sociais e colocou ministros em campo. Nem sempre foi assim", destaca o articulista.

Em seguida, ele cita um caso de 2008, em que Lula não compareceu em Santa Catarina, que enfrentava as consequências das fortes chuvas.

"O temporal ganhou ares de tragédia em 22 de novembro daquele ano. O avião presidencial só saiu do hangar, sob críticas, no dia 26. Lula vistoriou o território alagado com atraso", disse ele, sem citar as medidas que o governo tomou naquele momento.

Josias segue o seu ataque, afirmando que depois de quase 15 anos, "Lula aprendeu que, nos grandes desastres, a primeira pessoa que um governante deve socorrer é a si mesmo".

Para ele, a fala do presidente Lula lembrando da postura de Jair Bolsonaro diante de tragédias como as que aconteceram no Litoral Norte de São Paulo, é um crime.

"Num discurso encharcado de otimismo, Lula parecia decidido a reativar a memória negativa inspirada pelo antecessor. No verão passado, quando as chuvas produziram 457 cadáveres, Bolsonaro colocou férias à frente da solidariedade e ideologia no meio do relacionamento entre Brasília e os estados inundados", escreveu.

