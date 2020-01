Em novo ataque, Bolsonaro diz que jornalistas são 'raça em extinção'

Jair Bolsonaro disparou novos ataques à imprensa nesta segunda-feira (6) e disse que os jornalistas brasileiros são uma "raça em extinção". "Eu acho que vou botar os jornalistas do Brasil vinculados ao Ibama. Vocês são uma raça em extinção", disse ele edit

"Quem não lê jornal não está informado. E quem lê está desinformado. Tem de mudar isso. Vocês são uma espécie em extinção. Eu acho que vou botar os jornalistas do Brasil vinculados ao Ibama [Instituto Brasileiro do Meio Ambiente]. Vocês são uma raça em extinção", afirmou o ocupante do Planalto.