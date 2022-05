Em novo livro, jornalista destaca as eleições como uma batalha contra o bolsonarismo pelo Brasil

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista e escritor Cesar Calejon lança o seu terceiro livro sobre o bolsonarismo. Após as publicações “A Ascensão do bolsonarismo no Brasil do século XXI (2019)” e “Tempestade Perfeita: o bolsonarismo e a sindemia covid-19 no Brasil (2021)”, Calejon apresenta a obra “Sobre Perdas e Danos: negacionismo, lawfare e neofascismo no Brasil”.

Com apresentação de Jamil Chade e prefácio de Eduardo Moreira, o livro reúne cinquenta artigos que foram publicados nos veículos GGN, UOL, Le Monde Diplomatique, Carta Capital e Focus, entre 2019 e 2022, período durante o qual, segundo o autor, “o bolsonarismo e os seus instrumentos econômicos e sociopolíticos destruíram o Brasil, literalmente”.

Os textos perpassam os temas da política externa do governo brasileiro, o negacionismo e os crimes cometidos por Bolsonaro na pandemia de Covid-19, os desastres deixados por Paulo Guedes na área econômica, além dos pontos de vista de muitos políticos e personalidades, como Fernando Haddad, Erika Hilton, Natalia Pasternak, Lilia Schwarcz, Dilma Rousseff, Ciro Gomes, Celso Amorim, Boaventura de Sousa Santos e outros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“No primeiro semestre de 2022, após mais de três anos sob a égide do bolsonarismo, o Brasil registrava perdas e danos de todas as ordens: mais de 650 mil mortes em decorrência da pandemia, escândalos de corrupção e desvios do governo, um colapso econômico, com desemprego recorde, taxa de conversão do dólar estadunidense em R$ 5,61,331, o litro da gasolina ultrapassando a casa dos R$ 10 em alguns estados da federação, o botijão de gás de cozinha de treze quilos em R$ 150 e assim por diante. Independentemente de qual seja a orientação partidária ou política e ideológica, são inegáveis os fatos históricos e materiais que comprovam a devastação sem precedente que foi causada pelo governo Bolsonaro”, ressalta Calejon.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Derrotar o bolsonarismo durante as próximas eleições é o mais urgente e importante desafio da atual geração brasileira na batalha pelo Brasil. Este novo livro tem como objetivo colaborar, ainda que seja minimamente, neste sentido”, conclui o autor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE