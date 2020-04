Em novo vexame, Caio Copolla é corrigido ao vivo e vira piada na redes

247 - A jornalista Monalisa Perrone quebrou novamente o protocolo e foi obrigada a corrigir ao vivo informações de Caio Copolla, um dos debatedores do programa Grande Debate, exibido pela CNN Brasil na noite desta quarta-feira (15).

Ao "debater" com o experiente advogado Augusto de Arruda Botelho, Caio afirmou que a Itália havia desistido do lockdown, o fechamento total, após a curva de contaminações não reduzir.

"Os países que estavam em lockdown, como é o caso da Itália, um dos motivos deles terem desistido é que o tal do achatamento da curva não estava funcionando", disse ele.

Monalisa então interrompeu: "Caio, você colocou a questão da Itália e precisamos ser fiéis aos fatos. Tivemos uma situação absolutamente surreal em Milão, no norte da Itália. No início da crise, o prefeito da Itália foi contra o isolamento, relaxou as medidas e um mês depois ele fez um vídeo que o mundo inteiro mostrou pedindo perdão pelo número de mortes. E ele entrou com medidas mais sérias de isolamento e aí viu a pandemia reverter e ter uma redução drástica", disse ela com calma e elegância.

Caio Coppola apanhando mais uma vez na CNN Brasil. É importante ressaltar que ele não é burro, mas sim mau caráter. pic.twitter.com/GwwySaaNKM — Haddad Debochado (@HaddadDebochado) April 16, 2020

Caio Coppolla é o único debatedor da história dos debates que todo santo dia apanha da mediadora do debate. Hahahaha#GrandeDebate pic.twitter.com/FOVd1LGubA — Cable Daciolo (@DacioloCable) April 16, 2020

