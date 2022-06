Em Portugal, Anitta pede atenção para Amazônia e diz que região virou 'grande terra de ninguém' (vídeo)

Apoie o 247

247 - A cantora Anitta denunciou neste domingo (26), em Portugal, o descaso das autoridades com a Amazônia. Durante entrevista coletiva antes de se apresentar no Rock in Rio Lisboa, a cantora disse que a maior floresta tropical do mundo precisaria de mais atenção. “Uma grande bagunça, lá acontece de tudo e ninguém vê nada”, afirmou.

“Quem se expõe para falar acaba morto, acaba com a família torturada, tomando um cala boca de algum jeito. E se vier me matar, vai ter que aguentar a assombração que eu vou virar depois”, disse.

O comentário vem dez dias depois dos corpos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips serem encontrados na região do Vale do Javari, no Amazonas.

a anitta falando sobre o que rola na amazônia, ela não tem medo do ban mesmo amooo pic.twitter.com/xS6EhVxhOt — matheus (@whomath) June 26, 2022

