Em redação da escola, filho de Jamil Chade relata temor pelo pai por críticas a Bolsonaro

247 - O jornalista Jamil Chade, correspondente internacional que vive em Genebra, na Suíça, fez uma postagem emocionante nesta terça-feira (22) do trecho de uma redação de seu filho de 9 anos que falava sobre as ameaças de Jair Bolsonaro contra jornalistas.

“Meu pai foi um jornalista que criticou o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro”, escreveu o garoto de 9 anos. “Ele se tornou um ditador”, acrescentou, falando ainda sobre todos os jornalistas críticos correrem risco de vida.

“Meu filho de 9 anos voltou da escola e me entregou o caderno. Quando abri, a redação do dia que ele fez me deixou em silêncio por longos longos minutos”, comentou Chade. Um aspecto da cobertura de Jamil Chade durante a pandemia tem sido as impressões de outros países em relação ao governo brasileiro.

Meu filho de 9 anos voltou da escola e me entregou o caderno. Quando abri, a redação do dia que ele fez me deixou em silêncio por longos longos minutos. pic.twitter.com/gKhN7B227d — Jamil Chade (@JamilChade) June 22, 2021

