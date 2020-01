Em sua 1ª edição de 2020, The Guardian faz balanço negativo de um ano do governo Bolsonaro

247 - Um dos mais influentes jornais da Inglaterra, o The Guardian, traz em sua primeira edição do ano uma análise do primeiro não do governo Jair Bolsonaro. Em uma reportagem que reúne avaliações de personalidades, estudiosos, além de políticos e diplomatas a conclusão geral é que o balanço da gestão Bolsonaro foi um desastre.

"Nesses 12 meses, Jair Bolsonaro –que é um homofóbico declarado e aliado da direita religiosa radical– declarou guerra a cineastas, jornalistas e o ambiente, colocou seguidores de teorias da conspiração à frente das relações exteriores, e permitiu uma nova era de repressão policial e destruição da floresta tropical", destaca a reportagem intitulada “Brasileiros no primeiro ano de Bolsonaro. ‘Se você discorda, é visto como traidor’”.

O Guardian vem se posicionando de forma crítica a Bolsonaro desde a campanha presidencial de 2018. Pouco antes da posse, o periódico inglês publicou um editorial alertando que a eleição de Bolsonaro representava um perigo para o mundo e afirmava que ele era “pior que Trump (presidente dos Estados Unidos, Donald Trump