Em suposto áudio vazado, repórter é chamada de “chata de galocha” por ministro em coletiva (vídeo)

"Jussara, essa é uma chata de galocha, mas é boazinha", teria dito o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, se referindo à jornalista do jornal O Estado de S. Paulo edit

247 - Nas redes sociais circula um vídeo em que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, teria feito comentário ofensivo contra uma jornalista.

Durante a coletiva de imprensa de Jair Bolsonaro com ministros, o cerimonialista chama a repórter Jussara Soares, do jornal O Estado de S. Paulo, para fazer a sua pergunta, quando se ouve suspostamente o vazamento do áudio em que o ministro diz a Bolsonaro: "Jussara, essa é uma chata de galocha, mas é boazinha".

Chamam a repórter Jussara Soares, do Estadão.



O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, vira para Jair Bolsonaro e diz:



- Jussara, essa é uma chata de galocha, mas é boazinha. pic.twitter.com/FaQvvx3qYJ March 18, 2020









.