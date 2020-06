Em vídeo, Mayra Cardi diz que vivia relacionamento abusivo com Arthur Aguiar

“Eu me deixei ser manipulada, me deixei ser enganada. É difícil você amar alguém que te trata que nem um lixo”, desabafou a coach de emagrecimento, Mayra Cardi sobre o seu ex-marido m Arthur Aguiar edit

247 - Em um vídeo publicado nas redes sociais, nesta sexta-feira (26) Mayra Cardi disse que vivia um relacionamento abusivo com o ex-marido Arthur Aguiar.

“Eu vivi num relacionamento abusivo e manipulador onde era extremamente traída durante muitos anos, E sobre isso que vim falar, da maneira mais dura e direta, e mais sincera possível”, disse a coach de emagrecimento, afirmando que após a separação havia voltado com Arthur Aguiar porque havia muito amor. “Pelo menos da minha parte existe. Mas não sei mais, porque não sei quem é ele, não sei quem estava na minha cama esse tempo todo. Eu desconheço”.

E continua: “Talvez minha mania de trabalhar muito, ser uma mulher independente, tão autossuficiente, tenha feito ele se sentir menos homem. Talvez, para se sentir mais homem, ele tenha me traído tanto. E eu me responsabilizei por essas traições. E minha gravidez virou um inferno,” disse.

Mayra afirma que Arthur destruiu muitas famílias e que chegou a receber ligações dos maridos. “Eu perdoei tudo que ele me fez, tudo que ele me traiu. Sinto muito por todas as famílias que ele destruiu, além da minha,” contou ela, que disse ter percebido que precisava fazer alguma coisa e terminou o relacionamento, mas que Arthur prometeu que iria mudar.

“Eu me deixei ser manipulada, me deixei ser enganada. É difícil você amar alguém que te trata que nem um lixo”, desabafou.

Mayra finalizou contando que decidiu expor a verdade para que ela não seja mais manipulada e disse que agora poderá voltar a postar fotos de biquíni, o que o ex-marido não gostava.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.