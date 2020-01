Embate entre Globo e Flamengo sobre transmissão do Carioca segue sem definição

O Flamengo pede um valor de R$ 5 milhões por jogo do Campeonato Carioca 2020 para ceder os direitos de transmissão à Rede Globo. A emissora se vê em um impasse entre quanto arrecada com os jogos de campeonatos estaduais e quanto vale a pena pagar por eles edit

247 - A indefinição sobre os direitos de transmissão dos jogos do Flamengo no campeonato estadual do Rio de Janeiro continua. O clube quer receber R$ 5 milhões por jogo transmitido, assim como no Brasileirão, e a emissora se vê em um impasse entre quanto arrecada com as partidas de campeonatos estaduais e quanto realmente vale pagar por elas.

O valor oferecido pela Rede Globo é de R$ 18 milhões, enquanto o Flamengo pede R$ 80 milhões. O Campeonato Carioca de 2020 pode não ter transmissão da final do torneio e pode, assim, contaminar outros estaduais.

"É difícil a gente falar que vale mais. Flamengo vale o que Flamengo vale. Se outro clube vale mais ou menos, é problema do outro clube. Não queria entrar especificamente em outro clube. A gente não botou no nosso orçamento o direito de transmissão do Carioca. Essa administração (Rodolfo Landim), se nós não chegarmos a um valor que achamos razoável, a gente não vai fechar. Está zero lá no orçamento. Não tenho esse problema", disse Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação do Flamengo, ao UOL.