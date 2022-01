'Enquanto Boris Johnson pode cair por desrespeitar regras na pandemia, Bolsonaro é tratado como mito', diz Eliane Cantanhêde

Apoie o 247

ICL

247 - A jornalista Eliane Cantanhêde afirma, em sua coluna no jornal O Estado de S. Paulo, que enquanto os britânicos pedem o afastamento do primeiro-ministro Boris Johnson por ter participado de uma “festinha de 40 pessoas nos jardins de Downing Street (sede do governo), no pico da pandemia e do lockdown”, Jair Bolsonaro segue como se nada estivesse acontecendo.

No texto, ela relembra que Bolsonaro “não toma vacina, faz churrasco na residência oficial, é filmado em uma aglomeração atrás da outra, diverte-se em atos golpistas, abraça idosos sem máscara antes das vacinas, arranca máscara de criança na rua e proíbe em palácio, descumpre as leis do DF e é processado por governos estaduais por suas motociatas”.

“E daí? Lá, os britânicos cobram responsabilidade do primeiro-ministro. Cá, milhões de brasileiros tratam como ‘mito’ um presidente que ataca a democracia, máscaras, isolamento, vacinas e faz propaganda de cloroquina para covid! É para rir ou para chorar?”, questiona.

PUBLICIDADE

“O relatório da Human Rights Watch replica as conclusões da CPI da Covid e cobra os ataques à democracia no Brasil, mas é só para inglês ver e eleitor refletir. As consequências jurídicas para Jair Bolsonaro são nulas. Aqui, a 'festinha' de Boris Johnson na pandemia é fichinha. O Brasil é uma festa!”, finaliza.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE