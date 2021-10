Enquanto não é deportado, Allan dos Santos cria site e pede dinheiro para seguidores

No Telegram, o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos declarou que não tem mais “a POSSIBILIDADE de manter financeiramente a minha atividade profissional” e fez campanha no site para financiar seu “trabalho por apenas $10 doláres mensais” edit

247 - Enquanto não é deportado dos Estados Unidos (EUA), após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, do Terça Livre, decidiu criar um site e pedir dinheiro para seguidores.

No Telegram, o blogueiro declarou que não tem mais “a POSSIBILIDADE de manter financeiramente a minha atividade profissional” e fez campanha no site para financiar seu “trabalho por apenas $10 doláres mensais”.

“Moraes está dizendo que minha atividade jornalística faz o que fez a CNN Brasil na manhã de hoje: anunciar ‘rumores’ de uma suposta saída de Guedes do governo, afetando DIRETAMENTE a economia e o mercado brasileiro e levando a uma maior desvalorização da moeda. Bolsonaro e Guedes DESMENTIRAM a NOTÍCIA e ninguém na CNN será punido”, disse.

“NÃO DEIXE UMA VOZ SE CALAR POR ‘CRIME DE OPINIÃO’!”, finalizou.

