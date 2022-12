Enquete aponta que maioria deseja que Dilma passe a faixa presidencial para Lula, diz Ricardo Kotscho

"Muitos eleitores justificaram que seria uma forma de reparar a injustiça praticada contra ela no golpe branco jurídico-parlamentar-militar de 2016", diz o jornalista edit

247 - Uma enquete realizada por Ricardo Kotscho em sua página no Facebook apontou que diante da recusa de Jair Bolsonaro (PL) e seu vice, Hamilton Mourão (Republicanos), em passar a faixa presidencial o ex-presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os leitores do jornalista afirmaram que a tarefa deveria ser feita pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

“Nas declarações de voto, muitos eleitores justificaram que seria uma forma de reparar a injustiça praticada contra ela no golpe branco jurídico-parlamentar-militar de 2016”, escreve Kotscho em sua coluna no UOL.

Ainda segundo ele, “Dilma teve cerca de 80% dos ‘votos válidos’, que continuam chegando, e os demais indicaram personalidades, como o padre Júlio Lancellotti, e os presidentes do Judiciário e do Legislativo, além de ‘representantes do povo’. Foram citadas lideranças dos povos indígenas e dos quilombos, das mulheres, dos nordestinos, dos favelados e dos demais segmentos sociais que deram a vitória a Lula em outubro”.

