Entidades pedem indenização de R$ 300 mil de Bolsonaro por violências sofridas por jornalistas no Palácio da Alvorada

Seis entidades de jornalismo e direitos humanos apresentaram uma ação civil pública na Justiça contra Jair Bolsonaro, devido às agressões sofridas por profissionais da imprensa na porta do Palácio da Alvorada edit

247 - Seis entidades de jornalismo e direitos humanos apresentaram uma ação civil pública na Justiça contra Jair Bolsonaro, devido às agressões sofridas por profissionais da imprensa na porta do Palácio da Alvorada. A informação é do jornalista Guilherme Amado, em sua coluna no portal Época.

Instituto Vladimir Herzog, Artigo 19, Repórteres Sem Fronteiras, Intervozes, Sindicato dos Jornalistas no DF e a Federação Nacional dos Jornalistas ajuizaram nesta segunda-feira a ação, em que narram agressões cometidas pelo próprio Bolsonaro e por seus apoiadores, indicando que isso seria uma forma de impedir o trabalho livre da imprensa, numa ação antidemocrática do presidente.

Na ação, as entidades afirmam que os dois, apesar de cientes da situação que os jornalistas passam diariamente durantes as entrevistas, não adotaram nenhuma postura para proteger a imprensa.

