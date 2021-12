Entrevista ao Podpah pode alavancar Lula ainda mais, aponta pesquisador da FGV

Apoie o 247

247 - A entrevista do ex-presidente Lula no podcast Podpah foi um divisor de águas na interação virtual da esquerda, avalia o pesquisador da FGV (Fundação Getúlio Vargas) Marco Ruediger.

"As redes, em primeiro lugar, são emocionais, e depois são racionais", afirma Ruediger, à Folha de S.Paulo.

"O Bolsonaro é um político carismático também, mas não consegue transmitir empatia, principalmente com as camadas que estão sofrendo mais com a crise econômica. O Lula consegue ser muito mais empático ao segmento hipossuficiente, que cresceu muito no Brasil. E isso faz uma diferença grande", completa.

Caso o ex-presidente consiga cativar o público que utiliza as redes, ele poderá ter "uma alavancagem que não estava no mapa até agora", diz Ruediger.

