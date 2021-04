Entrevista de Lula a Reinaldo Azevedo “quebra” a internet

247 - A estratégia da centro-direita brasileira de silenciar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem sido um grande tiro no pé. Prova disso foi a entrevista concedida nesta quinta-feira (1) pelo ex-presidente Lula ao jornalista Reinaldo Azevedo no programa O é da coisa, na Bandnews FM.

Em uma entrevista de uma hora e vinte minutos, Lula falou sobre vários temas, como a Lava Jato e ex-juiz Sérgio Moro, o governo de Jair Bolsoanro, a pandemia do novo coronavírus, defendeu o legado dos seus governos e os da ex-presidente Dilma Rousseff.

No mesmo horário da entrevista de Lula na Bandnews, Jair Bolsonaro fazia sua tradicional live semanal. Internautas registraram a diferença de audiência no youtube entre as duas transmissões. Enquanto a entrevista de Lula chegou a ter 279 mil pessoas ao vivo, a live de Bolsoanro tinha 13 mil pessoas assistindo.

Ao ser questionado sobre o manifesto assinado por presidenciáveis de direita e centro-direita, como Ciro Gomes, o ex-ministro da Saúde Henrique Mandetta, os governadores João Doria e Luciano Huck e o apresentador da Globo Luciano Huck, Lula saudou a defesa da democracia, mas disse que ela veio tarde demais.

"Essa gente, todos eles tiveram a chance em 2018 de deixar a democracia garantida votando no Haddad. Essa gente preferiu votar no Bolsonaro. Ciro só foi para Paris", afirmou Lula.

Lula fez um apelo para que Jair Bolsonaro administre as crises do País: “Deixa de ser ignorante, presidente. Para de brigar com a ciência. Para de falar para os seus milicianos, fale para os 200 milhões de brasileiros”.

Lula também afirmou que a “Lava Jato oficializou o roubo” no Brasil. Ele lembrou que a operação “premiou todos os ladrões”, que fizeram esquemas de delações premiadas.

“Todos agora estão fumando charuto cohiba, aquele charuto cubano, e tomando rum cubano às nossas custas”, disse.

Na entrevista, Lula também afirmou que o Brasil está vivendo um genocídio, causado “pela irresponsabilidade de um único homem, que brinca com a doença, que zomba da doença, que inventa remédio”, referindo-se a Jair Bolsonaro.

"Estamos vivendo um genocídio. Não um genocídio de estado como foi o genocídio contra os negros ou contra os indígenas, porque é um genocídio praticado pela irresponsabilidade de um único homem, que brinca com a doença, que zomba da doença, que inventa remédio”, afirmou.

Confira algumas reações à entrevista de Lula:

"Fecha a boca, Bolsonaro", diz Lula em entrevista a Reinaldo Azevedo na BandNews TV, que está agora no ar. https://t.co/LVgcHY6ikI — Mônica Bergamo (@monicabergamo) April 1, 2021

Audiência da entrevista de Lula no programa de Reinaldo Azevedo no YouTube: 268 mil pessoas. Audiência da live semanal de Bolsonaro no YouTube no mesmo momento: 8 mil pessoas. Os números são do @emiliomoreno — Rafael Moro Martins (@rafaelmmartins) April 1, 2021

Lula mais uma vez um sucesso de audiência ao conceder entrevista a Reinaldo Azevedo. Se depois da coletiva Bolsonaro passou a usar máscara, será que agora ele defende isolamento social?! — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) April 1, 2021

A fantástica audiência da entrevista de Lula a Reinaldo Azevedo, uma das maiores da história do Youtube, revela o grande tiro no pé para a própria mídia brasileira que foi o silenciamento do ex-presidente nos últimos anos. — Leonardo Attuch (@AttuchLeonardo) April 1, 2021

Lives sendo transmitidas ao mesmo tempo. RISOS pic.twitter.com/f5th9npn0W — Haddad Debochado (@HaddadDebochado) April 1, 2021

Vivi para ver Reinaldo Azevedo dizer a Lula: "Pode me chamar de companheiro" — Adriana Carranca (@AdrianaCarranca) April 1, 2021

A entrevista foi muito boa. Como eu ñ sou simpatizante do Lula, tenho senso crítico que me aponta onde o ex-presidente tem razão e onde ele tá viajando. Reinaldo foi preciso, simpático e sistemático. Ñ compare à imprensa lunática passapanista q apoia Bolsonaro. O limite é a razão https://t.co/iuiqSAWLVm — Livia Ribeiro (@liviaribeiropsi) April 1, 2021

A fantástica audiência da entrevista de Lula a Reinaldo Azevedo, uma das maiores da história do Youtube, revela o grande tiro no pé para a própria mídia brasileira que foi o silenciamento do ex-presidente nos últimos anos. — Bruno Frantz (@Brunofrantz) April 1, 2021





