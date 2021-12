Entrevista de Lula ao Podpah quebra hegemonia da direita nas redes, aponta FGV

Apoie o 247

247 – O fenômeno da entrevista concedida pelo ex-presidente Lula ao programa de podcasts Podpah começa a quebrar a hegemonia da direita nas redes, avalia a Fundação Getúlio Vargas. "A entrevista do ex-presidente Lula (PT) ao podcast Podpah nesta quinta-feira (2) gerou mais de 310 mil menções ao político no Twitter e 3,4 milhões de visualizações no YouTube até as 11h desta sexta-feira (3), segundo monitoramento da Dapp/FGV (Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getulio Vargas). Segundo o levantamento, a participação no programa apresentado por Igão e Mítico teve pico de 280 mil visualizações simultâneas no YouTube", aponta a coluna Painel da Folha de S. Paulo, publicada neste sábado.

"Os números mostram que se o Lula conseguir construir uma articulação forte e um manejo inteligente das redes sociais, ele tem capacidade de interlocução e impacto muito grande. Ele pode ter uma amplificação da força que ele já tem. E isso é muito interessante, porque até agora quem hegemonizou o espaço das redes tem sido sempre a direita no Brasil, principalmente de 2018 para cá", diz Marco Ruediger, diretor da Dapp/FGV.

