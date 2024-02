Entrevista de Tucker Carlson com Putin será divulgada nesta quinta-feira

A entrevista será publicada no site do jornalista edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

TASS - A entrevista do jornalista norte-americano Tucker Carlson com o presidente russo, Vladimir Putin, será divulgada nesta quinta-feira à noite, de acordo com o The Wall Street Journal. Espera-se que a entrevista seja carregada em sua página na rede social X e em seu site.

De acordo com uma publicação na conta de Tucker Carlson do Instagram (o Instagram está proibido na Rússia devido à sua propriedade pela Meta, que foi designada como extremista), a entrevista será publicada em seu site.

continua após o anúncio

O secretário de imprensa presidencial russo confirmou anteriormente que Carlson se encontrou e conversou com Putin. Segundo o porta-voz, a entrevista será divulgada “assim que estiver preparada”.

Na terça-feira, Carlson anunciou que iria procurar uma entrevista com o presidente ucraniano Vladimir Zelensky, uma vez que todas as entrevistas anteriores do líder ucraniano com meios de comunicação norte-americanos não eram jornalismo, mas sim propaganda.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: