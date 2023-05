Entrevista exclusiva do CMG com presidente da Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O presidente da Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, compartilhou recentemente suas opiniões sobre várias questões como a cooperação econômica China-Costa Rica em uma entrevista exclusiva com o Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês).

Rodrigo Chaves Robles considerou uma decisão correta o fato de a Costa Rica ter sido o primeiro país da América Central a estabelecer relações diplomáticas com a República Popular da China no século 21. As relações bilaterais se desenvolveram e consolidaram de forma constante ao longo dos anos.

Segundo ele, a China se desenvolveu rapidamente e se tornou uma das duas economias mais importantes do mundo, sendo obviamente um polo no mundo. Por ser um país pequeno, a Costa Rica está mais interessada em atrair investimentos para serem usados na infraestrutura, disse ele. Seu país também tem grande interesse pelo mercado chinês, que está em constante crescimento. Na China, a demanda por proteína está aumentando a cada dia. Como a Costa Rica é produtora de carne, frutas frescas e vegetais, o presidente costa-riquenho vê isso como uma situação de ganho mútuo no relacionamento entre a Costa Rica e a China.

Chaves Robles também destacou a economia inovadora na entrevista, dizendo que a Costa Rica é um país pequeno com investimentos limitados em pesquisa e desenvolvimento e que deveria introduzir mais tecnologias. Nesse sentido, a China poderia exportar e transferir cada vez mais tecnologias para a Costa Rica.

Na entrevista ao CMG, o presidente da Costa Rica também mencionou a Iniciativa de Desenvolvimento Global e a Iniciativa de Segurança Global propostas pela China. “Uma sociedade perderá a estabilidade se houver extrema desigualdade”, disse ele, e o mesmo se aplica ao mundo. Portanto, essas iniciativas são racionais. Para Chaves Robles, somente a prosperidade, o desenvolvimento e a segurança podem proporcionar uma vida melhor e deixar um mundo melhor para as gerações futuras.

