"Episódio foi superado", diz Globo sobre ira de Christiane Pelajo por falha técnica

247 - A TV Globo enviou ao UOL nesta quarta-feira (23) uma curta nota sobre o vídeo que veio à tona e que mostra a jornalista Christiane Pelajo durante o telejornal ‘Edição das 16h’, da GloboNews, furiosa com a equipe técnica do programa por uma falha em seu retorno de áudio.

A emissora afirmou que, apesar de raras, falhas técnicas acontecem e destacou que Christiane pediu desculpas aos colegas por sua reação.

De acordo com a Globo, o episódio foi "superado". "Falhas técnicas na Globo são raras, mas acontecem. Algumas mais graves, raríssimas. Estas expõem e constrangem os talentos de vídeo, sobretudo os que estão ao vivo. Foi o que aconteceu então. Apesar do constrangimento, Christiane Pelajo se desculpou à época com os colegas pelo excesso de sua reação. E o episódio foi superado".

