Erramos: Justiça não fará leilão para pagar dívida de Valdemiro Santiago com TV

247 - O Brasil 247 errou ao informar, através da reprodução de uma matéria do portal Notícias da TV, no último domingo (24), que o Grupo Spring pediu à Justiça o leilão de uma sede da Igreja Mundial do Poder de Deus (IMPD), de Valdemiro Santiago, para pagar uma dívida de R$ 71 milhões. O pedido foi feito por um outro credor do pastor evangélico. A Spring poderia se beneficiar da situação, mas existe um acordo extrajudicial entre IMPD e a dona do canal 32 de São Paulo.

O leilão do imóvel foi pedido pela empresa Guima, especializada em reparos técnicos de edifícios. A dívida da IMPD com a empresa é de R$ 503 mil. O imóvel que pode ser arrematado no dia 10 de maio tem 46 mil metros quadrados e fica no bairro de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo.

O local foi inaugurado em 2014 como a grande aposta de Santiago para aumentar sua arrecadação. Além do templo, o edifício tem um setor administrativo com cinco pavimentos, piscina e estacionamento para 813 carros e 162 motos. O imóvel está avaliado em R$ 193,5 milhões, conforme seu edital.

De acordo com Dennis Munhoz, advogado da Igreja Mundial, a Spring foi apenas notificada em relação ao leilão por ser uma das 23 credoras atuais de Valdemiro Santiago na Justiça. "Nós temos um acordo com o Grupo Spring, ao qual pagamos mensalmente e ele está em dia", afirma Munhoz.

Ainda conforme o advogado, a dívida que estava em R$ 71 milhões já foi reduzida para R$ 40 milhões. "Conseguimos reduzir o valor e vamos continuar honrando os compromissos", conclui.

Segundo Marcos Poliszezuk, sócio-fundador do Poliszezuk Advogados e especialista em execuções de dívidas pela Justiça, foi dada para a Spring a oportunidade de cobrar na Justiça sua dívida. Quando um leilão é feito e o valor arrecadado supera a dívida com a empresa que o pediu, outros credores podem se beneficiar disso.

