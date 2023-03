Escalado para novela da Globo, ator não resistiu a doença cruel: 'Fígado de oito quilos'

Apoie o 247

247 - Duda Ribeiro (1962-2016) ficou conhecido pelos diversos papéis coadjuvantes que interpretou em novelas da Globo. A última da carreira foi Salve Jorge (2012).

Reportagem do portal Notícias da TV relembra que o ator começou uma luta pessoal contra o câncer em 2010, ano em que descobriu um tumor no fígado. "Quando me deram a notícia, eu preferi não acreditar. Eu tive um fígado de oito quilos, era uma metástase, apareceu no apêndice, foi minando meu fígado com o tempo. Na primeira cirurgia, fiz a biópsia e tive uma hemorragia", contou em depoimento ao Encontro, em 2012.

Em 2011, Ribeiro passou por um transplante de fígado. Mas, em 2016, o câncer voltou, desta vez como neuroendócrino. O quadro de saúde do ator se agravou com uma pneumonia grave. Ele foi internado, mas teve um choque séptico e não resistiu. Duda Ribeiro morreu em 14 de setembro de 2016, aos 54 anos, sete meses antes da estreia de A Força do Querer (2017), novela para a qual já estava escalado.

