Escritor Marcelo Rubens Paiva se recusa a participar do Roda Viva com Lobão

Socialista Morena - O escritor Marcelo Rubens Paiva recusou o convite para participar do programa Roda Viva com o cantor Lobão, que vai ao ar pela TV Cultura nesta segunda-feira, 1º de junho. Marcelo publicou no facebook a carta que enviou à emissora pública justificando que considera Lobão “um desequilibrado, que causou muito mal ao Brasil com suas posições intolerantes, promovendo um discurso de ódio, especialmente contra vítimas da ditadura, seguindo seu mentor charlatão, Olavo de Carvalho”.



“Mesmo que ele se mostre arrependido, considero uma pessoa que não tem muito a oferecer ao debate, por conta de suas posturas e valores”, disse o autor de Feliz Ano Velho e Ainda Estou Aqui, que é filho do ex-deputado federal Rubens Paiva, desaparecido durante a ditadura militar, em 1971, após ter sua casa invadida por homens armados com metralhadoras, supostamente da Aeronáutica. Em 2011, Lobão exaltou a ditadura militar, falou contra a anistia aos guerrilheiros e comparou a tortura a “arrancar umas unhazinhas”. Em 2018, declarou voto em Jair Bolsonaro, mas hoje é crítico do governo.

Marcelo Paiva também protestou contra o fato de o governo de São Paulo, que administra a TV Cultura, não ter ordenado lockdown –pelo contrário, o governador João Doria decidiu relaxar o isolamento social no interior do Estado. “Ciente de que SP é hoje o epicentro mundial da pandemia, sou defensor de um lockdown rigoroso, que o Governo do Estado deixou de fazer em março e abril, e hoje pagamos um terrível preço”, disse.

Apresentado atualmente pela jornalista Vera Magalhães, o programa com Lobão no centro da arena terá como entrevistadores Mario Vitor Rodrigues, colunista do jornal Gazeta do Povo; Tati Bernardi, escritora e colunista da Folha de S. Paulo; Chico Felitti, jornalista e autor dos livros Ricardo & Vânia e A Casa; Rosana Hermann, jornalista e escritora e Emanuel Bonfim, diretor artístico da Rádio Eldorado.

