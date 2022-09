ESPN demite famoso comentarista após denúncia de piada homofóbica no banheiro da emissora

Apoie o 247

247 - Um dos principais comentaristas da ESPN, Fabio Sormani foi demitido da Disney nesta sexta-feira (23). O fato ocorreu após uma denúncia no compliance do canal, feita por um colega de Redação que se sentiu ofendido com uma piada homofóbica feita pelo jornalista. A reportagem é do portal Notícias da TV.

A demissão foi confirmada pela empresa ao Notícias da TV em comunicado. "O jornalista Fabio Sormani deixa de fazer parte do time de comentaristas dos canais de esporte da Disney. Agradecemos por todo seu empenho e desejamos sucesso à sua nova etapa profissional", diz a nota.

Segundo apurou a coluna, o fato ocorreu na última quinta (22). Enquanto conversava com colegas no banheiro da sede da ESPN, Fabio Sormani fez uma piada de cunho homofóbico para um um jornalista gay. Outros profissionais presenciaram o fato, e acharam o caso inadmissível e grave.

Após a denúncia, o compliance da empresa analisou a situação. A área jurídica determinou o afastamento do jornalista enquanto tudo era apurado. Com pelo menos cinco testemunhas que confirmaram a fala inadequada e preconceituosa, a Disney optou pela sua saída imediata.

Vale ressaltar que o contrato de Fabio Sormani foi renovado em dezembro de 2020, durante a fusão entre ESPN e Fox Sports --ele iria até o fim deste ano.

