Esposa de apresentador falecido culpa chefão da Record pela morte do marido

247 - Viúva do jornalista Voltaire Porto, Kamila Machado culpou o ex-chefe do marido pela morte. O ex-apresentador do Cidade Alerta RS, da Record, foi encontrado sem vida em sua casa, em Porto Alegre, na última terça-feira (13). Ele tinha 47 anos e foi demitido em março deste ano, após voltar de férias. As informações são do portal Metrópoles.

“Não aguento mais. Quero meu marido de volta, Carlos Alves, motivador de toda essa tragédia”, desabafou Kamila na rede social do marido, marcando o perfil do diretor-executivo da Record.

“Veio um ser maléfico que nunca viu ou estudou a trajetória dele e o mandou embora sem motivo algum, [por] pura vaidade, puro orgulho, sem mesmo olhar nos olhos dele, sem mesmo trocar uma palavra, não o conhecia. Mandou-o para o RH para satisfazer o seu prazer de demitir alguém tão importante e generoso como era meu marido”, prosseguiu ela.

“Esse homem destruiu a minha vida, a minha família. Estou com três anjinhos pedindo pelo pai que foi adoecendo dia após dia, após esse homem arrancar dele a carreira que tanto amava”, acusou a viúva de Voltaire. A polícia apura se o jornalista cometeu suicídio.

Com mais de 20 anos de experiência em áreas da comunicação, Voltaire Porto ficou conhecido por apresentar o programa Cidade Alerta (Record TV) do Rio Grande do Sul.

