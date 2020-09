Esquerda nas redes? Hashtag #HaddadLula2022 ganha as redes e surpreende milícias bolsonaristas

A hashtag #HaddadLula2022 subiu no Twitter nesta manhã de sábado, 19, e prossegue sendo um dos assuntos mais comentados da plataforma. Protocolo tradicional das milícias bolsonaristas, a subida forte de uma hashtag eleitoral da esquerda surpreendeu a todos, inclusive os próprios setores progressistas, que se engajaram nos compartilhamentos edit

247 - Para quem acreditou que as esquerdas ficariam apenas observando mais um passeio da extrema direita nas redes sociais em plena eleição municipal, a hashtag #HaddadLula2022 foi um balde de água fria. Setores progressistas passaram a povoar mais as redes e começam, neste momento, a produzir uma inflexão de engajamentos e participações do usuário digital.

Que venham #HaddadLula2022 devolver a dignidade ao povo. pic.twitter.com/5Vt2oBTx8j — Christopher Noah ALEA JACTA EST Sempre Esquerda🚩 (@ChristNoaa) September 19, 2020

