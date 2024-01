“Está aberta a temporada de caça ao governo Lula”, diz Breno Altman

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – O jornalista Breno Altman, editor do Opera Mundi, avaliou a recente movimentação da imprensa após o anúncio de retomada das obras na Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Sua análise aponta para uma mudança na estratégia da imprensa, que agora parece concentrar esforços em enfraquecer o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Está aberta a temporada de caça ao governo Lula", afirmou Altman, destacando que o objetivo atual da mídia é desestabilizar o governo, abrindo espaço para a emergência de uma alternativa liberal tradicional de direita. Neste fim de semana, o jornal O Globo, por exemplo, atacou Lula , a Petrobras e a retomada do desenvolvimento nacional, em seu editorial.

continua após o anúncio

Altman ressaltou que a estratégia da direita tradicional está dividida em duas etapas principais. A primeira fase consiste em destruir a figura do ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma vez alcançado esse objetivo, a segunda etapa entra em cena, com a artilharia voltada contra Lula, visando a recuperação do comando pela direita liberal. "A direita tradicional se sente com força para construir uma alternativa liberal tradicional de direita. Ainda estão sem um nome, mas trabalham para isso e a política de frente ampla é provisória", diz ele. "Os meios de comunicação corporativos são a vanguarda da direita tradicional", conclui. Assista:

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: