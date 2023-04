"Está em curso o caminho mais curto para a prisão de Bolsonaro", diz Reinaldo Azevedo sobre crise do GSI

Apoie o 247

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo afirma que a crise aberta com a demissão do agora ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Gonçalves Dias tem como objetivo final o impeachment do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas acaba servindo para levar Jair Bolsonaro (PL) à prisão. "Está em curso o "Golpismo II - A revanche". Acham que é o atalho para o impeachment de Lula. Infiro ser o caminho mais curto para a prisão de Jair Bolsonaro”, diz Azevedo em sua coluna no UOL.

“O golpismo está vivo. O 8 de janeiro, que traz a memória do horror e do despropósito aos democratas, ainda é a grande obra do governo Bolsonaro. E seus protagonistas, alguns dentro do Congresso e outros fantasiados de imprensa, querem mais. Estão em busca de revanche. Pode lhes faltar método, mas não lhes falta faro, como um predador se acoitando para tentar dar um bote na presa”, ressalta.

O jornalista observa que as imagens divulgadas pela CNN Brasil foram editadas e a sequência exibida “foi cuidadosamente arranjada para transformar o general Gonçalves Dias, então chefe do GSI (Gabinete da Segurança Institucional), em cúmplice e partícipe dos atos golpistas e das práticas de natureza terrorista”. Para ele, “a única oposição organizada ao governo está mesmo em setores consideráveis da imprensa”

“Isso que está em curso é o segundo ataque golpista, agora desferido por outros meios. O objetivo é tornar a CPMI inevitável. Uma vez instalada, vão tentar transformá-la numa fonte de desestabilização do governo”, ressalta. Ainda conforme Azevedo, “o ‘Capitão’ está em silêncio. Mas, a seu modo, tudo indica que está trabalhando”.

“Setores da imprensa parecem um tantinho esquecidos do que se deu entre 2019 e 2022, mas ainda existem leis e juízes com memória em Brasília. A "revanche golpista" que está em curso pode, em vez de depor Lula, conforme anseiam os bandidos, contribuir para encurtar o caminho de Bolsonaro até a cadeia. A menos que ele queira pagar a aposta para saber se pode ou não ser alcançado pela democracia. Em seu lugar, mudaria de rumo”, finaliza.

