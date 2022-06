Estadão ameaça executivos da Petrobrás: quem ousar tocar na política de preços será processado

O jornal se mostra comprometido com os acionistas da Petrobrás e seus lucros cada vez maiores, em detrimento do empobrecimento da população brasileira edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Estado de S. Paulo saiu novamente em defesa da atual política de preços da Petrobrás em editorial publicado neste sábado (18). O PPI (Preço de Paridade Internacional) dolariza o preço dos combustíveis no Brasil e faz com que a população pague quantias abusivas nos postos de gasolina. Enquanto isso, o lucro da Petrobrás só cresce e os acionistas se beneficiam com dividendos cada vez maiores.

O jornal, no entanto, não se limitou a defender o PPI. Ele também ameaçou executivos da Petrobrás, atuais ou futuros, que se moverem no sentido de alterar o estatuto da empresa para pôr fim à atual política de preços.

"É improvável que algum executivo ou conselheiro da Petrobrás em seu juízo perfeito se arrisque a ter problemas na Justiça por permitir que a empresa se dobre aos interesses de Bolsonaro e de seus sócios, causando prejuízo aos acionistas e ao País", publicou o jornal que não se preocupa com o empobrecimento dos brasileiros, desde que a elite se beneficie com isto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE