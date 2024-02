Estadão apanha nas redes após atacar o STF e o PT

Apoie o 247

247 - O jornal O Estado de S.Paulo apanhou nas redes sociais após a publicação do editorial intitulado "O STF insulta os brasileiros", e com o seguinte subtítulo: "O Supremo parece se esforçar para convencer os cidadãos de que o monumental esquema de corrupção envolvendo empreiteiras nos governos do PT não passou de um delírio de todo um país".

Para o jornal, no que depender "do ministro Dias Toffoli, falta muito pouco para que milhões de brasileiros passem a acreditar que, talvez, no auge da Operação Lava Jato, tenham vivido uma espécie de surto coletivo". O magistrado determinou apurações das denúncias feitas pelo empresário Tony Garcia sobre ilegalidades cometidas pelo senador Sergio Moro (União Brasil-PR), quando o atual parlamentar era juiz da Operação Lava Jato. Em 2021, Moro foi declarado suspeito nos processos judiciais de primeira instância, em Curitiba (PR).

Internautas reagiram. "Quem insulta os brasileiros são vcs do PIG, Estadão. A LJ foi uma espécie de surto coletivo, sim e vcs seviram esse alucinógeno como se fosse uma purificação", escreveu um perfil. Outra pessoa disse que "o Estadão insulta nossa soberania e o devido processo legal".

Um internauta afirmou que a "Lava jato foi uma farsa". "Deveria haver uma apuração minuciosa e descobrir quem se beneficiou direta ou indiretamente dela. Um absurdo tantos virarem políticos de extrema direita e com o aval de que ainda hoje a defendem", acrescentou.

Quem insulta os brasileiros são vcs do PIG, Estadão. A LJ foi uma espécie de surto coletivo, sim e vcs seviram esse alucinógeno como se fosse uma purificação — Ana (@ATersariol) February 3, 2024

O Estadão insulta nossa soberania e o devido processo legal — Alexandre Canello 🦑 🫧🎨🖌️ (@alexandrecanelo) February 3, 2024

Lava jato foi uma farsa. Deveria haver uma apuração minuciosa e descobrir quem se beneficiou direta ou indiretamente dela. Um absurdo tantos virarem políticos de extrema direita e com o aval de que ainda hoje a defendem. — Paulo. (@paulosdealmeida) February 3, 2024

