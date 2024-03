Estadão ataca Gilmar por dizer que Bolsonaro confessou seus crimes na Paulista

Apoie o 247

247 – O jornal Estado de S. Paulo atacou o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, em editorial publicado nesta segunda-feira. "O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes foi duro e claro ao comentar o discurso que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez durante a manifestação de 25 de fevereiro na Avenida Paulista. Em entrevista ao Estadão, Gilmar Mendes disse que as declarações de Bolsonaro parecem uma confissão de culpa em relação à chamada 'minuta do golpe', e foi além: acha que o ex-presidente saiu de uma situação de 'possível autor intelectual para pretenso autor material' da tentativa de golpe de Estado", escreveu o editorialista.

"Ao fazer comentários sobre a ‘confissão de culpa’ de Bolsonaro, Gilmar antecipa eventual voto sobre o ex-presidente e mostra como estão arraigados alguns maus hábitos de ministros do STF", acrescentou.

