Estadão: 'cada um desses mil dias do governo Bolsonaro é para ser lamentado'

247 - "Completados mil dias, são mil dias a menos com Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto", diz o jornal O Estado de S.Paulo em editorial. "Este é um dos poucos motivos para celebrar o milésimo dia do mais completo e mais desastroso desgoverno do Brasil independente", afirma. "Cada um desses mil dias é para ser lamentado".

De acordo com o jornal, "ameaças golpistas foram o complemento do cenário econômico de insegurança, desemprego e miséria crescente". "Rejeição das instituições e ameaças de golpe, mais ou menos ostensivas segundo as circunstâncias, foram acompanhadas, em alguns dos momentos mais feios, de elogios à ditadura militar e a um notório torturador daquele período, o coronel Brilhante Ustra, chamado de herói por Bolsonaro".

"O desastre na saúde e o fracasso econômico foram complementados, nesses mil dias, com devastação ambiental, desmonte do Ministério da Educação e comprometimento da imagem do País, manchada por um extremista percebido em todo o mundo como caricatura patética do já patético Donald Trump".

