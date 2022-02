Estadão chama Guedes de "Dom Quixote do liberalismo" e tenta descolar ministro de Bolsonaro

Apoie o 247

Revista Fórum - Em entrevista gigante em razão dos três anos à frente do Ministério da Economia de Jair Bolsonaro (PL), o Estadão bajulou Paulo Guedes classificando-o como “Dom Quixote do liberalismo” e fez coro com o ministro à falta de apoio às políticas neoliberais, que segundo ambos, teriam sido sabotadas pelo próprio governo.

“Guedes continua a desempenhar o papel de Dom Quixote do liberalismo em Brasília, mas está se exaurindo no processo. Parece ser mais forte do que ele próprio a determinação de tentar fazer a “coisa certa”, em meio a um grupo de ministros cujas ideias são mais próximas do nacional-desenvolvimentismo predominante no regime militar e repaginado nos governos do PT”, diz o texto de apresentação da entrevista, assinado por Adriana Fernandes e José Fucs.

Guedes aproveita a deixa dos entrevistadores para destilar seu rosário de lágrimas sobre a falta de apoio às políticas privatistas.

Leia a íntegra na Fórum.

