Estadão defende, em editorial, o golpe do semipresidencialismo

247 – "No horizonte político, há um fato novo que pode ser muito benéfico para o País. Vem ganhando aceitação e apoio nos meios políticos a proposta de uma mudança do sistema de governo, nos termos defendidos pelo ex-presidente Michel Temer", escreve o jornal Estado de S. Paulo, porta-voz das oligarquias paulistas, em seu editorial desta segunda-feira.

"A proposta do semipresidencialismo tem ganhado defensores, seja porque respeita a cultura política brasileira – o parlamentarismo foi rejeitado em dois plebiscitos –, seja porque oferece um caminho viável para uma maior estabilidade política e uma governabilidade mais efetiva", prossegue o jornal, que também ataca o Partido dos Trabalhadores.

"Logicamente, nem todo mundo está de acordo com essa fórmula institucional. A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), discorda do semipresidencialismo. 'É tornar o presidente sem poder', disse. Como se vê, a concentração de poder em uma única pessoa, mesmo depois de tantas experiências negativas, continua tendo defensores", escreve o editorialista.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.