Estadão descobre só agora que Jair Bolsonaro é um inimigo do Brasil

247 – O jornal Estado de S. Paulo, que apoiou o golpe de estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff e naturalizou a ascensão do fascismo no editorial em que disse ser muito difícil optar entre o professor universitário Fernando Haddad e Jair Bolsonaro , acaba de descobrir que Jair Bolsonaro é um inimigo do Brasil.

"O presidente Jair Bolsonaro contrariou recomendações de seu próprio ministro da Saúde e participou no domingo de uma manifestação em Brasília a seu favor e contra o Congresso. Bolsonaro, que teve contato com mais de uma dezena de infectados pelo coronavírus, deveria ter se mantido em isolamento, conforme orientação médica. Ao não fazê-lo, colocou em risco a saúde de um número indeterminado de pessoas e a sua própria – que é, por razões óbvias, uma questão de Estado. O presidente foi tão gritantemente irresponsável que custa a crer que não soubesse o que fazia. E, se sabia, o fez de caso pensado: para ele, a saúde dos brasileiros é irrelevante, bem com os impactos econômicos e sociais tremendos da quarentena a que o País começa a ser submetido para tentar frear o avanço da covid-19. A única coisa que interessa a Jair Bolsonaro é seu projeto de poder, que está acima do Brasil e de todos os brasileiros", aponta o editorial Um presidente contra o País , publicado nesta terça-feira.